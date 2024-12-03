«Не пожалеем денег, если будет результат». Лукашенко ответил про шахтерские зарплаты у белорусских профессоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о зарплатах белорусских профессоров на уровне шахтеров, пишет БелТА.
Так, на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук замглавы Всебелорусского народного собрания, член рабочей группы Александр Косинец обратил внимание на то, что в Беларуси фактически не просчитывают наукоемкость ВВП, а суммы, выделяющиеся из республиканского бюджета на научную деятельность, каждый год разные.
Еще Косинец указал на необходимость уделить внимание мотивации научных кадров. Чиновник заявил, что заработная плата профессорско-преподавательского состава должна быть не ниже, чем у шахтеров, чтобы они думали только про науку.
В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко назвал такое мнение о зарплатах популизмом.
— Давайте без агитаций. Говорить о том, что членкорам и шахтерам надо зарплата равная, — это из области популизма, — подчеркнул президент.
При этом глава страны заметил, что не был назван ни один источник для таких высоких профессорских зарплат.
— Заберем у шахтеров деньги и отдадим ученым? Хотелось бы, чтобы были предложения, где взять. Вот это будет важно, — указал он.
Косинец сказал, что Национальной академии наук следует сосредоточиться на экспертной деятельности, стать советником, когда на предприятия закупаются зарубежные технологии. В будущем это позволит избежать ошибок и потерь значительных ресурсов. А сэкономленных средств на правильном подборе мощностей, оборудования и т.д. хватит на высокие зарплаты профессорам.
— Этих денег хватит на 100 лет, чтобы заплатить заработную плату профессорско-преподавательскому составу, — прокомментировал член рабочей группы.
Лукашенко сказал, что хочет также услышать точку зрения членов рабочей группы по этому вопросу, чтобы определится, как действовать. Глава страны предположил, что возможно в Беларуси доктора, академики, кандидаты «зарабатывают не ту заработную плату».
— Надо им увеличить зарплату в пять раз (не знаем только, где деньги найти). Мы исходили из того, что должен быть результат. И за результат ни в коем случае нельзя жалеть денег, — прокомментировал президент.
Однако здесь же Александр Лукашенко отметил, что дело не в зарплатах, и нельзя всем сидеть на окладах. Мол, не выйдет, так что по 8 — 10 тысяч белорусских рублей будут платить докторам и кандидатам, и тогда все будет хорошо. Так как нужно платить зарплату за что-то. Но еще президент раскритиковал тот момент, как защищаются докторские и кандидатские степени даже с учетом жесткого контроля.
— Вы говорите: надо платить, как шахтеру. Но шахтер накопал и на-гора поднял — можно посчитать. А здесь, если сейчас платить по вашему раскладу, ни доктора, ни кандидаты ничего не будут делать наполовину. Я не против того, чтобы люди получали, но деньги должны быть заработанными, — заключил президент.
А резюмируя, Александр Лукашенко добавил, что все его хвалят за то, что в Беларуси сохранили Академию наук. Но и напомнил, что сделано это было для того, чтобы НАН давала результат. И предложил, чтобы прежде вынесения предложений о зарплатах, назывались источники для этого.
— Мы не пожалеем денег, если будет результат, — подытожил белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко указал на колоссальную недоработку правительства Беларуси.