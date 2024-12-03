«Не пожалеем денег, если будет результат». Лукашенко ответил про шахтерские зарплаты у белорусских профессоров

Однако здесь же Александр Лукашенко отметил, что дело не в зарплатах, и нельзя всем сидеть на окладах. Мол, не выйдет, так что по 8 — 10 тысяч белорусских рублей будут платить докторам и кандидатам, и тогда все будет хорошо. Так как нужно платить зарплату за что-то. Но еще президент раскритиковал тот момент, как защищаются докторские и кандидатские степени даже с учетом жесткого контроля.