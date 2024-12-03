В Выборге нормализовали водоснабжение после аварии

После устранения аварии предприятие в плановом порядке — в ночное время, когда жители минимально пользуются водой, — заменит аварийный участок водопровода. Это позволит избежать сбоев в будущем и повысит надежность водоснабжения Выборга, — сообщила пресс-служба Администрации Ленобласти.