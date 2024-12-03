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В Выборге нормализовали водоснабжение после аварии

Специалисты обещают повысить надежность водоснабжения.

В Леноблводоканале заявили о завершении работ на месте коммунальной аварии в южной части города. Специалисты установили электросварную муфту, приварные фланцы и стальную катушку на водоводе, возобновив подачу воды.

Однако впереди коммунальным службам предстоит повысить надежность участка.

После устранения аварии предприятие в плановом порядке — в ночное время, когда жители минимально пользуются водой, — заменит аварийный участок водопровода. Это позволит избежать сбоев в будущем и повысит надежность водоснабжения Выборга, — сообщила пресс-служба Администрации Ленобласти.

ЖКХ