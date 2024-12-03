Самые большие города РФ: список городов-миллионников и мегаполисов с сотнями тысяч жителей

«Население крупных городов, где проживает больше 1 млн жителей, выросло с 2012 года примерно на 6 млн человек. Население городов, где проживает до 100 тыс. человек, наоборот, упало на 1,5 млн, от 500 до 900 тыс. — упало на 2,4 млн. Единственная категория не миллионников, которая выросла, это города с населением от 250 тыс. до 500 тыс. жителей — на 1,8 млн человек, но здесь это произошло в связи с тем, что несколько городов просто перешли в другую категорию. При этом население сельских поселений снизилось на 8,7 млн человек», — отмечает исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.