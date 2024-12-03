«Вас очень люблю, но там я нужнее»: Как ростовский боец ценой жизни спас троих сослуживцев в зоне спецоперации

— Мы с ним дружили с начальных классов, учились в одной школе и жили на соседних улицах. Повзрослев, начали встречаться, а потом и поженились. Когда я выходила замуж, то знала, что военным приходится рисковать собой и очень часто. Но не быть вместе с ним было для меня труднее, чем все остальное вместе взятое.