«Вас очень люблю, но там я нужнее»: Как ростовский боец ценой жизни спас троих сослуживцев в зоне спецоперации

Андрей Балашов из Пензенской области после срочной службы решил связать свою судьбу с армией. Его невеста Ольга понимала: жизнь с военным — не самая простая задача, ведь им часто придется ездить по гарнизонам.
Ольга не хотела отпускать мужа на спецоперацию, но Андрей был непоколебим. Фото: из архива семьи.
Я — КОПАТЬСЯ В ОГОРОДЕ, ОН — ЗАНИМАТЬСЯ КУРОЧКАМИ.
Она ждала Андрея, пока тот принимал участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе или выполнял боевые задачи в Сирии.
— Мы с ним дружили с начальных классов, учились в одной школе и жили на соседних улицах. Повзрослев, начали встречаться, а потом и поженились. Когда я выходила замуж, то знала, что военным приходится рисковать собой и очень часто. Но не быть вместе с ним было для меня труднее, чем все остальное вместе взятое.
Одно время мужчина служил на Кавказе, а Ольга ждала его в селе Пензенской области. Но позже настоящий дом семья обрела на Дону. У супругов подрастала дочка Виктория, планов на жизнь было громадье.
— Андрей мечтал построить дом. Говорил, что я буду копаться в огороде, а он заниматься курочками. Мечтал, чтобы во дворе бегали наши дети, а потом — и внуки.
Но 2022 год внес свои коррективы.
Виктория — единственный ребенок в семье. Фото: из архива семьи.
В СЕРДЦЕ ЧТО-ТО ЕКНУЛО.
Когда началась специальная военная операция, Андрей с сослуживцами в числе первых отправился защищать Родину.
— Помню тот день. Муж позвонил и сказал, чтобы я собирала его вещи. Я уточнила: «Песочного цвета?». Думала, их направляют в Сирию, поэтому и одежда должна быть светлая, — рассказывает «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» 31-летняя Ольга.
Но Андрей сказал, что нужна обычная самая теплая форма. Ольги вспоминает: в сердце что-то екнуло. Она собрала обмундирование и сложила все в прихожей. Муж приехал из части ближе к полуночи.
— Лег спать с дочкой. Он всегда так делал перед командировками. А я всю ночь готовила, чтобы в дорогу положить что-нибудь вкусное.
Утром Андрей отправился на Донбасс, на Луганское направление.
— Муж видел мои заплаканные глаза, понимал, что отпускаю его с тяжелым сердцем. Андрей на прощание сказал, что с ним все будет хорошо. А если вдруг и получит ранение, то на нем все как на собаке заживет. Муж часто эту фразу произносил, ведь он родился в год собаки.
Андрей с юных лет знал, что свяжет свою жизнь с армией. Фото: из архива семьи.
«ТАМ Я БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ПРИНЕСУ».
Во время выполнения боевой задачи Андрей получил контузию и очень сильную. Но в госпиталь ехать отказался. Отлежался и опять встал в строй. Ольга тем временем считала дни до окончания контракта. И вот в июне, как раз на восьмилетие дочери, папа был дома.
— Обычно я всегда запираю дверь в квартиру, а тут не замкнула. Андрей приехал среди ночи с двумя букетами: хризантемы — для дочки, розы — для меня. Этот день рождения для Вики был самым счастливым. Мы отмечали в аквапарке. Муж задремал на лежаке, но тут кто-то хлопнул в ладоши и он очень резко подскочил. Решил, что начался очередной «прилет».
На фоне посттравматического синдрома у Андрея — крепкого молодого мужчины — даже стали случаться эпилептические приступы. Но в больницу он категорически отказывался идти. Только потом жена поймет, почему.
— Я была уверена, что раз контракт подошел к концу, то муж теперь всегда будет дома. И тут он заявляет: «Я вас с дочкой очень люблю, но там я нужнее. Не могу оставить пацанов. Я опять подписал контракт и уезжаю через три недели. Там я больше пользы принесу».
Андрей просто обожал дочь! Фото: из архива семьи.
БОЯЛСЯ, ЧТО КОМИССУЮТ.
И тут до Ольги дошло: муж не пошел к врачам, так как боялся, что его комиссуют. Отправляясь повторно в зону СВО, Андрей, как обычно, шутил и говорил, что ему все нипочем.
— Он вообще был с юмором, всегда на позитиве.
28 сентября Ольга в последний раз говорила с мужем. Андрей собирался на боевую позицию. Сказал об этом жене и пообещал перезвонить утром.
Позже жена узнает, что супруг находился на точке, и тут увидел, как «Урал» с тремя сослуживцами заглох. Солдаты все никак не могли его завести. Пока они возились с машиной, по ним начал бить враг. Андрей с техникой всегда был на «ты». Гвардии сержант рванул к солдатам.
— Бегите к нашим, я сейчас все заведу, — сказал он парням. Бойцы только успели отбежать на безопасное расстояние, как рядом с Андреем взорвался очередной снаряд. Мужчина погиб мгновенно. Но жена узнала об этом не сразу.
— Я звонила сослуживцам, командирам, но никто ничего не говорил мне. А потом ко мне домой пришли представители Министерства обороны и вручили похоронку. Оказывается, муж просил командование, в случае его гибели, сообщить мне об этом лично, не по телефону. Андрей не дожил до своего 28-летния всего два месяца…
Сейчас мать и дочь потихоньку приходят в себя.
— Мы гордимся Андреем. В наших сердцах память о нем будет жить вечно.
Все свое свободное время мужчина посвящал семье. Фото: из архива семьи.
ОФИЦИАЛЬНО.
Награжден Орденом Мужества посмертно.
Как рассказала социальный координатор ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» в Мясниковском районе Ирина Хочкиян, боец прошел всю территорию ЛНР.
— Андрей очень гордился тем, что попал в Стаханов, в город, где погиб его прадедушка Балашов Сергей Архипович. За заслуги перед отечеством Балашов Андрей Сергеевич награжден Орденом Мужества посмертно.