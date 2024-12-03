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РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. РЖД считают необходимым собрать мнение экспертов о запрете алкоголя в поездах дальнего следования в России и уже потом обсуждать этот вопрос, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников.

Источник: © РИА Новости

Ранее «Российская газета» писала, что группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить распитие алкоголя на самолетах, судах дальнего плавания и в поездах дальнего следования.

«Здесь важно работать с экспертами. Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом уже собирать общий комментарий. Я полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии», — ответил Колесников на вопрос о целесообразности запрета алкогольных напитков в поездах дальнего следования в РФ.

Он отметил, что необходимо ответить на вопросы, которые поставят законодатели.

«А после этого определиться с принятием решения. Всегда есть вариативность этого решения», — считает замглавы РЖД.

РЖД
закон