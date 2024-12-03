РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах

«Здесь важно работать с экспертами. Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом уже собирать общий комментарий. Я полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии», — ответил Колесников на вопрос о целесообразности запрета алкогольных напитков в поездах дальнего следования в РФ.