РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах

Ранее «Российская газета» писала, что группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить распитие алкоголя на самолетах, судах дальнего плавания и в поездах дальнего следования.
«Здесь важно работать с экспертами. Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом уже собирать общий комментарий. Я полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии», — ответил Колесников на вопрос о целесообразности запрета алкогольных напитков в поездах дальнего следования в РФ.
Он отметил, что необходимо ответить на вопросы, которые поставят законодатели.
«А после этого определиться с принятием решения. Всегда есть вариативность этого решения», — считает замглавы РЖД.