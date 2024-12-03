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Выпавшие осадки повысили уровень воды в горных реках Крыма

В Крыму увеличился уровень воды в горных реках.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре в горах Крыма прошли обильные осадки в виде дождя и снега, что способствовало увеличению уровня воды в реках и в целом улучшению гидрологической ситуации в регионе. Об этом информирует ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

К началу ноября общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, составил 104,703 миллиона кубометров, что на 8,57 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад.

В течение ноября в бассейнах большинства рек выпало от 39,3 до 77,6 миллиметров осадков, что соответствует многолетней норме, а в некоторых районах даже превысило ее почти в 2 раза. В Крымских горах выпало значительное количество осадков — от 88% до 113% от нормы. Однако, несмотря на обильные осадки, общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу зимы снизился до 100,926 миллиона кубометров, что на 3,777 миллиона кубометров меньше, чем было месяц назад.

экология