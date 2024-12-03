Выпавшие осадки повысили уровень воды в горных реках Крыма

В течение ноября в бассейнах большинства рек выпало от 39,3 до 77,6 миллиметров осадков, что соответствует многолетней норме, а в некоторых районах даже превысило ее почти в 2 раза. В Крымских горах выпало значительное количество осадков — от 88% до 113% от нормы. Однако, несмотря на обильные осадки, общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу зимы снизился до 100,926 миллиона кубометров, что на 3,777 миллиона кубометров меньше, чем было месяц назад.