«Теперь мы муж и жена!» Сын певца Александра Солодухи впервые честно рассказал о своей второй свадьбе, показав уникальные обручальные кольца

Алесандр Солодуха-младший — полный тезка своего прославленного отца, известного певца, исполнителя мегахита девяностых «Здравствуй, чужая милая» — впервые честно рассказал-показал, как прошла его вторая свадьба, а еще поделился самым настоящим эксклюзивом, показав те самые обручальные кольца, которыми молодожены обменялись, сразу после того, как сказали друг другу заветное: «Да!».
Молодые люди выглядят абсолютно счастливыми. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Не так давно мы писали о том, что певец Александр Солодуха женил одного из своих старших сыновей. У 65-летнего артиста трое детей: 37-летние Антон и Александр, а также красавица-дочь Варя, которой не так давно стукнуло 14 лет.
Сыновья давно уже сделали Александра Солодуху дедушкой: у Антона — двое дочерей, дочь по имени Майя есть и у его брата Александра. Девочка родилась в первом браке молодого человека, который не так давно, увы, распался.
И вот в конце ноября-2024 года — не зря многие, говоря о последнем месяце осени нередко используют эпитет «сладкий» — в одном из загсов Минска прозвучал марш Мендельсона. Жених — Александр Солодуха-младший, его избранница — очаровательная длинноволосая красавица по имени Наталья. Именно невеста, а теперь уже и с полным правом официальная жена, показала самые первые фотографии, сделанные на торжестве.
Само начало торжественной регистрации было волнительным. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Александр Солодуха-младший подождал всего несколько часов и последовал примеру Натальи: взял и поделился у себя в соцсети сразу несколькими фотокарточками, которые были сделаны в день его второй свадьбы.
«23.11.2024. Теперь мы муж и жена», — лаконично подписал Александр целую подборку крутых атмосферных снимков.
Подписи под документом. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Что и говорить: фолловеры тотчас прильнули к экранам своих гаджетов, хочется все рассмотреть в мельчайших деталях и подробностях.
Брак зарегистрировали в загсе Фрунзенского района Минска: белоснежные стены, натертый до блеска мраморный пол, подсветка… Распахиваются двери и появляются они, самые счастливые будущие молодожены. На лицах — понятное волнение и радостное предвкушение того самого ответственного момента.
Невеста выглядела восхитительно. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Выглядят и Александр, и Наталья невероятно торжественно: стиль их можно, кажется, определить, как умеренная классика с изрядной изюминкой. Александр отказался от галстука, остановив свой выбор на задиристой бабочке. Ну, а невеста была чудо как хороша: укороченно платье, которое выгодно подчеркивало все достоинства фигуры Натальи, длинная, до самого пола фата, на голове у невесты — диадема. Важный нюанс: для того, чтобы их наряды гармонировали, будущие муж и жена воспользовались цветочным декором — букет невесты совершенно гармонизировал с бутоньеркой жениха.
Тот самый момент. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
За спиной молодых — самые родные и близкие, которые в этот день разделили с ними и волнительные минуты в загсе, и праздничный банкет.
Среди гостей — отец жениха, Александр Солодуха, в руках у него огромный — трудно обхватить — букет белых, с огромными бутонами, роз. Судя по фото, Александр Антонович в тот день волновался не меньше жениха: на лице певца в какой-то момент отразилась вся гамма радостных и будоражащих кровь чувств и эмоций.
Отец жениха пришел с огромным букетом белых роз. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Сам жених поделился с подписчиками личным: показал обручальные кольца, совершенно лаконичные, сдержанные и, в то же время, символизирующие крепость любовных уз и непоколебимость верности.
Кольца -образец стиля и выдержанной роскоши. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Финальный снимок — Александру как главе только что созданной ячейки общества вручено свидетельство о регистрации брака, ставший мужем мужчина с улыбкой смотрит на свою избранницу, на лице Натальи — невероятная нежность и трепет.
Так и хочется воскликнуть безоговорочное «Горько!». Фолловеры в комментариях так и делают — не скрывают чувств и эмоций, а еще от всей души желают Александру Солодухе и Наталье, которая, к слову, взяла известную каждому белорусу фамилию мужа, наполненных безоблачным счастьем долгих лет счастливой жизни.
Ранее мы писали о том, что другая известная белоруска, певица Катя IOWA, которая не так давно сменила фамилию, неожиданно приехала в Могилев, чтобы не только поменять документы, но и поздравить свекровь с днем ее рождения («От свекрови я всегда уезжаю в слезах» — это признание Кати взволновало многих ее фанатов).