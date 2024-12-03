«Теперь мы муж и жена!» Сын певца Александра Солодухи впервые честно рассказал о своей второй свадьбе, показав уникальные обручальные кольца

Выглядят и Александр, и Наталья невероятно торжественно: стиль их можно, кажется, определить, как умеренная классика с изрядной изюминкой. Александр отказался от галстука, остановив свой выбор на задиристой бабочке. Ну, а невеста была чудо как хороша: укороченно платье, которое выгодно подчеркивало все достоинства фигуры Натальи, длинная, до самого пола фата, на голове у невесты — диадема. Важный нюанс: для того, чтобы их наряды гармонировали, будущие муж и жена воспользовались цветочным декором — букет невесты совершенно гармонизировал с бутоньеркой жениха.