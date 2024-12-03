Джеффри «Мантас» Данн покинул группу Venom Inc

Данн опубликовал заявление в своих соцсетях. В нем он рассказал, что последние месяцы были «невероятно трудными» для него. Одним из недавних тяжелых событий для него стала смерть кота Спуки. В сообщении музыкант также напомнил о втором сердечном приступе, перенесенном им в апреле этого года.