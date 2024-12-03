В Калининграде испытали ж/д мост через Преголю

Испытания железнодорожного моста через Преголю в Калининграде завершились 3 декабря. Как сообщает пресс-служба областного правительства, тестировали мост в несколько этапов. Сначала пролетные строения проверили нагрузкой в 504 тонны, затем — динамической нагрузкой с различными скоростями.
«При проведении статических испытаний каждое пролетное строение последовательно загружалось двумя локомотивами с осевой нагрузкой 21 тонна-силы и измерялись прогибы пролетных строений и напряженное состояние его элементов. При проведении динамических испытаний по мосту пропускался испытательный поезд из двух локомотивов общим весом 252 тонны с различными скоростями от 20 до 50 км/ч и снимались показания напряженного состояния главных балок и элементов проезжей части, а также вертикальных колебаний по каждому пролетному строению», — рассказал директор ООО «СК “Мостотрест” Евгений Надточий.
Напомним, мост длиной 237,3 м включает в себя четыре опоры, три металлических пролетных строения. Центральный пролет будет подниматься.