В Калининграде испытали ж/д мост через Преголю

«При проведении статических испытаний каждое пролетное строение последовательно загружалось двумя локомотивами с осевой нагрузкой 21 тонна-силы и измерялись прогибы пролетных строений и напряженное состояние его элементов. При проведении динамических испытаний по мосту пропускался испытательный поезд из двух локомотивов общим весом 252 тонны с различными скоростями от 20 до 50 км/ч и снимались показания напряженного состояния главных балок и элементов проезжей части, а также вертикальных колебаний по каждому пролетному строению», — рассказал директор ООО «СК “Мостотрест” Евгений Надточий.