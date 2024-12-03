В Самарской области появится пять новых школ

В Самарской Губернской Думе на заседании комитета по образованию и науке рассмотрели корректировки принятого в первом чтении проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в части финансирования отрасли «Образование».
Одно из важнейших направлений, на которое предусмотрено 5,7 млрд рублей — это строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской области".
В 2025 году будет продолжено строительство 3 школ: одна в Сызрани и две в Тольятти. Еще 5 новых школ включены в Программу социально-экономического развития региона на ближайшие три года: по одной — в поселке Ягодное, в Тольятти и муниципальном районе Волжский и две в Самаре.
По данным министерства строительства Самарской области, в январе 2025 года будут законтрактованы 10 школ на плановый период до 2028 года включительно.
Также в течение ближайших трех лет планируется построить 2 детских сада в новом микрорайоне Автограда полностью на федеральные средства; 2 детских сада в областной столице — уже на региональные средства, и достроить образовательный центр в селе Камышла.
— Беспрецедентные средства предусмотрены в бюджете на капитальные ремонты и строительство образовательных организаций. Нас заверили, что в 2025 году будут начаты работы по возведению 5 школ. Значительные суммы направляются на ремонты школьных пищеблоков, на их оснащение. Мы обсудили перспективы строительства новых детских садов, — прокомментировала председатель комитета Думы по образованию и науке Светлана Ильина.
Также в областном бюджете заложены средства на поддержку программ развития вузов, соцпомощь студентам и аспирантам, молодым ученым.