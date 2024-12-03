В Самарской области появится пять новых школ

В 2025 году будет продолжено строительство 3 школ: одна в Сызрани и две в Тольятти. Еще 5 новых школ включены в Программу социально-экономического развития региона на ближайшие три года: по одной — в поселке Ягодное, в Тольятти и муниципальном районе Волжский и две в Самаре.