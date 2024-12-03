11-метровая елка появится в воронежском «Танаисе»

Кроме того, с момента захода концессионера на объект, в парке уже обустроили кольцевую трассу здоровья, снесли аварийное кафе. Прорабатывается вопрос организации освещения и организации ограждения по периметру. И все же основные работы по реконструкции запланированы на 2025 год.