11-метровая елка появится в воронежском «Танаисе»

В парке продолжается реконструкция. На прошлой неделе воронежцам показали, какой станет центральная аллея после обновления пространства. Там уже ведется установка «скамеечно-бетонного» каркаса. А в будущем территорию дополнительно озеленят, организуют пешеходные дорожки, установят лавочки и даже фонтан.
Кроме того, с момента захода концессионера на объект, в парке уже обустроили кольцевую трассу здоровья, снесли аварийное кафе. Прорабатывается вопрос организации освещения и организации ограждения по периметру. И все же основные работы по реконструкции запланированы на 2025 год.
Как ранее рассказывали власти, в проект планируется вложить больше 400 млн внебюджетных рублей.