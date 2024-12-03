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11-метровая елка появится в воронежском «Танаисе»

В парке «Танаис» в ближайшие дни установят 11-метровую елку. Новогодняя зона появится на центральной аллее. Об этом концессионер пространства рассказал сегодня, 3 декабря, в социальных сетях.

В парке продолжается реконструкция. На прошлой неделе воронежцам показали, какой станет центральная аллея после обновления пространства. Там уже ведется установка «скамеечно-бетонного» каркаса. А в будущем территорию дополнительно озеленят, организуют пешеходные дорожки, установят лавочки и даже фонтан.

Кроме того, с момента захода концессионера на объект, в парке уже обустроили кольцевую трассу здоровья, снесли аварийное кафе. Прорабатывается вопрос организации освещения и организации ограждения по периметру. И все же основные работы по реконструкции запланированы на 2025 год.

Как ранее рассказывали власти, в проект планируется вложить больше 400 млн внебюджетных рублей.