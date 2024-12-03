«Школа 21» для подготовки ИТ-специалистов открылась в Нижегородской области

«Сегодня очень важный день и для нас, и для Нижнего Новгорода — одного из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники, IT. Мы с Глебом Сергеевичем Никитиным давно договорились, что здесь появится “Школа 21”. Мы сегодня открываем кампус в здании ушедшей западной компании, и теперь здесь работают инженеры Сбера — в этом смысле компетенция лидерства в Нижнем Новгороде успешно сохраняется. И я хочу поблагодарить губернатора за деятельное участие, потому что во многом благодаря его инициативе и энергии нам удалось реализовать этот проект. Хочу сказать слова благодарности всей нашей команде, которая здесь трудилась, команде строителей и всей команде губернатора. Теперь талантливые и мотивированные ребята из любых уголков Нижегородской области могут бесплатно и в удобном графике получить здесь востребованную профессию. Поздравляю всех с этой уникальной возможностью получить IT-образование мирового уровня», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.