Памятник Салавату Юлаеву в Уфе вошел в число лидеров голосования на выбор символа новой купюры в 1 000 рублей

Еще в 2019 году городские и республиканские чиновники заговорили о том, что памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии и ему требуется ремонт, который не проводился с начала установки. Три года назад появилась информация о том, что вот-вот монумент должны снять с постамента для реставрации, однако этого не произошло до сих пор. Последний раз говорилось о том, что скульптуру все-таки снимут в декабре текущего года, а ремонтные работы продлятся порядка полутора лет.