Памятник Салавату Юлаеву в Уфе вошел в число лидеров голосования на выбор символа новой купюры в 1 000 рублей

29 ноября Центральный Банк России запустил голосование на выбор памятных объектов регионов Поволжья, которые будут изображены на обратной стороне купюры номиналом в 1 000 рублей (на лицевой разместят иллюстрацию Никольской башни Нижегородского кремля). В список 25 претендентов на возможность красоваться на обновленной тысячной банкноте попал главный символ Башкирии и визитная карточка Уфы — памятник Салавату Юлаеву, возвышающийся над рекой Белой.
С начала голосования, которое продлится до 12 декабря, прошло всего четыре дня, и памятник Салавату Юлаеву сейчас занимает в рейтинге второе место, набрав более 41 тыс. голосов. Скульптура национального героя уступает в рейтинге только Скоростному теплоходу на подводных крыльях «Метеор» из Нижегородской области (более 51 тыс. голосов). Замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через реку Волгу (более 17 тыс.).
— Как правило, на банкноте три группы изображений. Объекты первого плана задают основную тему, должны быть узнаваемы и достаточно компактны. Объекты второго плана поддерживают основную тему, развивают ее, создают фон. Объекты третьего плана являются дополнительными штрихами — обычно это микроузоры или микрорисунки, их можно рассмотреть при увеличении. В какую группу войдет тот или иной символ из рейтинга, будут решать художники в процессе работы над купюрой, — объяснили в Центробанке.
Обратная сторона банкноты, где могут разместить изображение памятника Салавату Юлаеву. Фото: Банк России.
АЛЬТЕРНАТИВ НЕ БЫЛО.
Едва ли можно представить более узнаваемый памятник в Башкирии, чем конная статуя Салавата Юлаева, которая является самой крупной в России. Поэтому альтернатив в качестве изображения на купюре среди объектов республики практически никаких не было.
— На мой взгляд, памятник Салавату Юлаева является народным символом нашей республики. Более узнаваемого символа как памятника у нас нет. Но в качестве альтернативного варианта могли быть мечеть Ляля-тюльпан, Кафедральный собор Рождества Богородицы на улице Кирова и еще монастырь Святые Кустики. Эти здания подходят по критерию узнаваемости, легко запоминающиеся для жителей других регионов, — отметила в беседе с «КП-Уфа» председатель башкирского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина.
Памятнику почти полвека. Фото: из личной коллекции Максима Холодилина.
ЧЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЕН ПАМЯТНИК.
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе установили чуть больше полувека назад — в ноябре 1967 года. Его автором стал скульптор Сосланбек Тавасиев. Данный монумент — не просто объект культурного наследия. Во-первых, это одна из самых больших конных скульптур в Европе — с высотой в 9,8 метров она занимает второе место. Пальму первенства удерживает памятник покровителю Чехии, князю Вацлаву Святому в Праге. И то, высота самой фигуры князя на лошади всего 7,2 метра, а до 14 метров ее «удлиняет» копье, которое держит в руке герой чешского народа.
Еще одна особенность монумента Салавату Юлаеву — при весе в 40 тонн он стоит всего на трех опорах. Именно этот факт позволяет назвать памятник национальному герою Башкирии не имеющим аналогов в мире.
Ну и наконец, в 1990-е года памятник Салавату появился на гербе Башкирии. И это вопреки всем правилам науки о гербах — геральдике. По международным правилам создания гербов, на них нельзя изображать скульптуры. Но для официальной символики республики специальная комиссия сделала исключение.
Так памятник выглядит вблизи.
РЕСТАВРАЦИЯ.
Еще в 2019 году городские и республиканские чиновники заговорили о том, что памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии и ему требуется ремонт, который не проводился с начала установки. Три года назад появилась информация о том, что вот-вот монумент должны снять с постамента для реставрации, однако этого не произошло до сих пор. Последний раз говорилось о том, что скульптуру все-таки снимут в декабре текущего года, а ремонтные работы продлятся порядка полутора лет.
В случае победы памятника на голосовании Банка России (а вероятность этого все еще высока, и отрыв в 10 тысяч голосов от первого места — не так уж и много) может сложиться казус: купюра с Салаватом Юлаевым выйдет в обращение, а вот на постаменте его, к сожалению, не будет.