Библиотека на вокзале, Дом юннатов, и музей истории города: О развитии культуры в Ростове рассказали в администрации

Город-миллионник трудно представить без богатой культурной жизни. И о развитии инфраструктуры этой сферы мы поговорили с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Еленой Кожуховой в рамках нашего цикла материалов о главных достижениях города в 2024 году.
НОВАЯ БИБЛИОТЕКА И ПАРК.
По словам Елены Николаевны, в этом году сохранилась позитивная тенденция в развитии инфраструктуры отрасли культуры и созданию условий для комфортного досуга ростовчан и гостей города.
— Нам удалось сохранить и приумножить существующую сеть муниципальных учреждений культуры. Так, в октябре открыли новую библиотеку — «Платформа» на втором этаже здания автовокзала «Центральный». А в состав «Дирекции парков Ростова-на-Дону» вошел новый объект — парк культуры и отдыха «Вересаево», — прокомментировала Елена Кожухова.
Таким образом, на сегодня в городе насчитывается уже 78 муниципальных учреждений культуры.
РЕМОНТ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Стоит отметить, что в городе активно реализуется национальный проект «Культура». Так, например, в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре в рамках нацпроекта завершаются работы по реставрации кровли. А для Детской школой искусств № 7 им. Г. М. Балаева закуплены музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература.
— Кроме того, в текущем году были воплощены в жизнь инициативные проекты в рамках областного конкурса «Сделаем вместе» и муниципального конкурса инициатив. Были созданы три библиотечных пространства, оснащены новым оборудованием Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Детский парк им. В. Черевичкина, Дирекция парков города Ростова-на-Дону, сквер «Семицветик», Ростовский-на-Дону зоопарк, а прилегающую к зданию Детской школы искусств № 6 имени Г. В. Свиридова выложили новой плиткой.
И отрадно, что в число учеников детских школ искусств за год вырос на 323 человека. Теперь их уже 9243.
С ВНИМАНИЕМ К ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ.
Большое внимание город уделяет знаковым для ростовчан местам.
— Так, в 2024 году Центром охраны памятников проведен ремонт 12 объектов. Еще ведутся подготовительные работы для проведения капремонта здания музея на территории мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке» в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Кроме того, обеспечена работа музейной экспозиции в Змиевской балке, здесь проходят регулярные экскурсии. На выставке — более 260 уникальных предметов: это фрагменты оружия, предметы экипировки и быта, личные вещи советских и немецких солдат и офицеров Красной Армии, фотографии и книжные издания.
В рамках международного сотрудничества в сфере культуры в Ростове состоялся XX Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает». Фото: пресс-служба администрации города.
ОТДОХНУТЬ ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА.
И, конечно, активно развиваются ростовские парки культуры и отдыха.
— Ежегодно проводятся работы по улучшению аттракционов, установке новых досуговых объектов и малых архитектурных форм, также администрации парков следят за экологическим и санитарно-гигиеническим состоянием территорий.
Всего же за текущий год парки культуры и отдыха города Ростова-на-Дону посетили более 1,5 миллиона человек.
— Важным событием для городской детворы стало открытие в Ростовском-на-Дону зоопарке нового Дома юннатов. Кроме того, наш зоосад вошел в число финалистов премии «Парки России» и отмечен в специальной номинации «Зоопарк года».
А на днях открылся муниципальный музей истории города Ростова-на-Дону. В здании по улице Шаумяна, 65, представлены экспозиции, которые рассказывают о жизни донской столицы во второй половине XIX века и до середины XX столетия. В музее также создан экспозиционный зал, посвященный СВО.
— Продолжает развиваться и международное и межмуниципальное сотрудничество в сфере культуры. Так, например, в конгресс-холле ДГТУ состоялся XX Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает», а Ростовские музыканты стали участниками Международного джазового фестиваля «Ubud Village Jazz Festival» в Индонезии, — рассказала Елена Николаевна.