Библиотека на вокзале, Дом юннатов, и музей истории города: О развитии культуры в Ростове рассказали в администрации

— Кроме того, в текущем году были воплощены в жизнь инициативные проекты в рамках областного конкурса «Сделаем вместе» и муниципального конкурса инициатив. Были созданы три библиотечных пространства, оснащены новым оборудованием Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Детский парк им. В. Черевичкина, Дирекция парков города Ростова-на-Дону, сквер «Семицветик», Ростовский-на-Дону зоопарк, а прилегающую к зданию Детской школы искусств № 6 имени Г. В. Свиридова выложили новой плиткой.