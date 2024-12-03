«Мне подтянули лицо, мне подтянули руки — когда я увижу результат?!» Уроженка Минска певица Бьянка показала своего пластического хирурга, сказав о проведенных операциях

— Спасибо! Это так приятно! На самом деле, Бьянка очень красивая, руки у нее были в порядке, мы стараемся сделать их немножечко лучше, потому что, действительно, была потеря веса, нам необходимо восстановить девочку, сделать ее лучше. Чтобы она была самой лучшей версией себя! Для чего — это скоро увидите все! — пообещал, заинтриговав, врач.