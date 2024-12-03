«Мне подтянули лицо, мне подтянули руки — когда я увижу результат?!» Уроженка Минска певица Бьянка показала своего пластического хирурга, сказав о проведенных операциях

Уроженка Минска певица Бьянка показала своего пластического хирурга, сказав о проведенных операциях. Певица Бьянка — уроженка Минска Татьяна Липницкая — летом и осенью 2024 года у всех на устах. То попадет в самый настоящий переплет с поцелуем с женатым мужчиной на шоу «Звезды в джунглях», то констатирует, что с единственным своим мужем развелась из-за того, что он зарабатывал меньше нее, то вовсе шокирует признанием: ее отношения с мамой настолько непростые, что они фактически не общаются.
Роскошная фигура далась очень и очень непросто. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
Впрочем, Бьянка не теряет присущий ей оптимизм и неизбывное чувство юмора, а еще — не менее неиссякающую тягу к изменениям собственной внешности.
Дело в том, что, как мы писали, певица в какой-то момент смогла преодолеть случившийся с ней серьезный гормональный сбой и похудела, сбросив десятки лишних кило сразу.
Уроженка Минска ждет=не дождется Нового года и Рождества. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
Результатом она, судя по всему, довольна, а недавно на свой странице в соцсети взяла и показала своего пластического хирурга, записав вместе с ним самое настоящее видеопризнание.
Певица распрощалась сразу с 45-ю килограммами. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
— Сегодня я у моего доктора в клинике! Сделала сразу несколько процедур на лицо, мне подтянули лицо, мне подтянули руки! — призналась певица, продемонстрировав соответствующие части тела. — Это все, когда мы увидим результат? — голосом хитрой лисы поинтересовалась белоруска у стоящего рядом врача.
Артистка корректирует внешность после стремительного похудания. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
— В течение трех месяцев, — отрапортовал тот. — Будет стопроцентный эффект! — гарантировал специалист.
— В течение трех месяцев будет стопроцентный эффект! Почему я делала на руки? Потому что я похудела, все знают, на 45 килограммов… И естественно кожа не может быть такой эластичной и прекрасной! Вот после процедур она станет таковой. Да? — спросила певица, обратившись к доктору.
— Нет! — в шутку ответил тот. Немая пауза взорвалась громом безудержного смеха.
Звездная пациентка и доктор понимают друг друга с полуслова. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
Бьянка чувство юмора врача оценила — обняла его и призналась:
— Еще я хотела тебе сказать, что ты — замечательный, я тебя очень люблю и хочу ходить к тебе всю жизнь!
— Спасибо! Это так приятно! На самом деле, Бьянка очень красивая, руки у нее были в порядке, мы стараемся сделать их немножечко лучше, потому что, действительно, была потеря веса, нам необходимо восстановить девочку, сделать ее лучше. Чтобы она была самой лучшей версией себя! Для чего — это скоро увидите все! — пообещал, заинтриговав, врач.
Ну, а Бьянка, которая стояла около нарядно украшенной елки, закончила видео неожиданно и классно:
У процедур, которые перенесла певица, есть накопительный эффект. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
— С наступающим всех! С Рождеством и Новым годом!
Так или иначе, но фолловеры сошлись в комментариях во мнении, что, даже не дожидаясь анонсированного хирургом прошествия трех месяцев, можно констатировать: выглядит Бьянка, королева русского R"n"B с белорусской душей и корнями, совершенно восхитительно, а к Новому году, действительно и совершенно точно, имеет все шансы стать лучшей версией самой себя.
Ранее мы писали о том, что Катя IOWA, которая не так давно сменила фамилию, шокировала признанием о том, почему на собиралась встречаться со своим нынешним мужем Леонидом (как оказалось, в этой сложной истории без влиятельной свекрови не обошлось — про этот и не только момент пишем вот тут).