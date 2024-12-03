Новая графа с данными о родителях появится в школьных журналах

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Министерство образования Беларуси приняло решение обновить типовые формы классных журналов, это предусмотрено ведомственным постановлением № 166 от 21 ноября, которое опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, изменения внесены в формы классных журналов для 1−4 (5) классов и для 5 (6)-11 (12) классов.
В частности, формулировку «законные представители ученика» заменили на «родители ученика». Также теперь в журналах помимо ФИО, места жительства и номеров телефонов родителей ученика будут указывать еще и род их деятельности, а также место работы.
Обновленные журналы появятся в школах со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2025-го.
Изменения в дневниках
В прошлом году Минобр внес изменения и в типовую форму дневников, они касались двух основных позиций.
Во-первых, внутри дневника слова «Подпись законных представителей учащегося» были заменены на «Подпись родителей».
Второе изменение касалось обратной обложки дневника: с нее исчезли изображения мальчика и девочки, остались лишь контакты центра психологической помощи и QR-код интерактивной платформы патриотического воспитания.