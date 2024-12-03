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Новая графа с данными о родителях появится в школьных журналах

Обновленные журналы появятся в школах со следующего учебного года, в них теперь будет содержаться больше данных о родителях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Министерство образования Беларуси приняло решение обновить типовые формы классных журналов, это предусмотрено ведомственным постановлением № 166 от 21 ноября, которое опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, изменения внесены в формы классных журналов для 1−4 (5) классов и для 5 (6)-11 (12) классов.

В частности, формулировку «законные представители ученика» заменили на «родители ученика». Также теперь в журналах помимо ФИО, места жительства и номеров телефонов родителей ученика будут указывать еще и род их деятельности, а также место работы.

Обновленные журналы появятся в школах со следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2025-го.

Изменения в дневниках

В прошлом году Минобр внес изменения и в типовую форму дневников, они касались двух основных позиций.

Во-первых, внутри дневника слова «Подпись законных представителей учащегося» были заменены на «Подпись родителей».

Второе изменение касалось обратной обложки дневника: с нее исчезли изображения мальчика и девочки, остались лишь контакты центра психологической помощи и QR-код интерактивной платформы патриотического воспитания.

образование