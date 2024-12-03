Лучшие фото 3 декабря

Католические верующие несут отреставрированную статую Христа Высот (El Cristo de las Alturas) к святилищу в кратере вулкана Агуа в гватемальском Санта-Мария-де-Хесус.
Затопленый жилой район в малайзийском Рантау-Панджанге. Вызванные муссонными дождями наводнения в Таиланде и Малайзии унесли жизни более 30 человек, десяткам тысяч пришлось эвакуироваться.
Часть из 2500 скульптур панд представлена в международном аэропорту Гонконга во время церемонии открытия выставки «Panda Go!».
Участница празднования Дня самбы на горе Урка в Рио-де-Жанейро.
Шоу дронов в честь Боаоского форума предпринимателей — 2024 в китайском Цюнхае.
Ежегодный рождественский парад в боливийском Ла-Пасе.