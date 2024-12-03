Разработана ИИ-модель для оценки состояния автомобиля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победители первой в России олимпиады по искусственному интеллекту и анализу данных (AIDAO) разработали алгоритм, который способен выявлять неисправности в автомобиле по фотографиям его кузова. Разработка студентов будет потенциально внедрена в работу такси-сервиса «Яндекса», сообщила пресс-служба «Яндекс. Образования».
«Олимпиада проходила в два этапа. На каждом из них участники решали задачи, основанные на реальном запросе индустрии. В рамках онлайн-отбора студенты с помощью ИИ разрабатывали классификацию МРТ-снимков головного мозга человека. На финальном этапе участники создали ИИ-модель, которая обнаруживает неисправности кузова и салона автомобиля», — говорится в сообщении.
Компания «Яндекс» и НИУ ВШЭ проводят совместные студенческие олимпиады по анализу данных с 2018 года. В их рамках начинающие аналитики и ученые совместно решают задачи из сферы науки и бизнеса, полезные с точки зрения их применения на практике. В 2024 году IT-компания и вуз изменили формат олимпиады и сделали основной акцент на использовании систем ИИ при анализе данных.
Всего в олимпиаде приняли участие 2 500 человек. Из них в финальный этап прошли 84 студента в составе 30 команд. Победу на олимпиаде одержала команда AI Capybara из ИТМО. Второе место заняла команда Selling Pandas из НИУ ВШЭ, третье — CUDA out of memery из ИТМО и МФТИ. Призеры получили денежное вознаграждение: 600 000 рублей за первое место, 450 000 рублей — за второе и 300 000 рублей — за третье.
Для разработки и проверки ИИ-решений по выявлению неисправностей в автомобилях участники конкурса использовали реальные данные из базы «Яндекс такси», а также суперкомпьютер НИУ ВШЭ cHARISMa. В ближайшее время эксперты по машинному обучению из «Яндекса» оценят качество работы модели и возможность ее применения, а победители получат новые перспективы карьерного роста.