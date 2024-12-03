Разработана ИИ-модель для оценки состояния автомобиля

Компания «Яндекс» и НИУ ВШЭ проводят совместные студенческие олимпиады по анализу данных с 2018 года. В их рамках начинающие аналитики и ученые совместно решают задачи из сферы науки и бизнеса, полезные с точки зрения их применения на практике. В 2024 году IT-компания и вуз изменили формат олимпиады и сделали основной акцент на использовании систем ИИ при анализе данных.