Жители Волгоградской области почтили память Неизвестного Солдата

День Неизвестного Солдата в России впервые отметили 3 декабря 2014 года. Ее утвердили, чтобы напоминать современникам о героизме и доблести российских и советских воинов, которые отдали свои жизни во имя Родины во время боевых действий на территории страны или за ее пределами. К сожалению, история не сохранила имена всех павших бойцов, и 3 декабря — это день, когда можно воздать им дань памяти и уважения.
В Волгограде и области проводятся митинги, вахты памяти, возложение цветов к мемориалам и классные часы в школах, сообщили в администрации Волгоградской области.
По данным регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, памятные митинги организованы во всех муниципальных районах. Представители органов власти, общественники и молодежь возлагают венки и живые цветы к памятникам и обелискам.
Различные мероприятия проходят по всему региону. Например, в Волгограде специалисты клуба пожилых людей «Мудрость» организовали тематическую литературно-музыкальную встречу, а в Калаче-на-Дону — показ патриотического фильма.
Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уделяет особое внимание сохранению в регионе истории Отечества и народной памяти. По результатам уже проведенных мероприятий область по праву считается центром патриотического воспитания.