Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Волгоградской области почтили память Неизвестного Солдата

В регионе проходят патриотические мероприятия в честь Дня Неизвестного Солдата.

День Неизвестного Солдата в России впервые отметили 3 декабря 2014 года. Ее утвердили, чтобы напоминать современникам о героизме и доблести российских и советских воинов, которые отдали свои жизни во имя Родины во время боевых действий на территории страны или за ее пределами. К сожалению, история не сохранила имена всех павших бойцов, и 3 декабря — это день, когда можно воздать им дань памяти и уважения.

В Волгограде и области проводятся митинги, вахты памяти, возложение цветов к мемориалам и классные часы в школах, сообщили в администрации Волгоградской области.

По данным регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, памятные митинги организованы во всех муниципальных районах. Представители органов власти, общественники и молодежь возлагают венки и живые цветы к памятникам и обелискам.

Различные мероприятия проходят по всему региону. Например, в Волгограде специалисты клуба пожилых людей «Мудрость» организовали тематическую литературно-музыкальную встречу, а в Калаче-на-Дону — показ патриотического фильма.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уделяет особое внимание сохранению в регионе истории Отечества и народной памяти. По результатам уже проведенных мероприятий область по праву считается центром патриотического воспитания.

памятные даты