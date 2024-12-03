Жители Волгоградской области почтили память Неизвестного Солдата

День Неизвестного Солдата в России впервые отметили 3 декабря 2014 года. Ее утвердили, чтобы напоминать современникам о героизме и доблести российских и советских воинов, которые отдали свои жизни во имя Родины во время боевых действий на территории страны или за ее пределами. К сожалению, история не сохранила имена всех павших бойцов, и 3 декабря — это день, когда можно воздать им дань памяти и уважения.