Минсвязи: YouTube и TikTok стали самыми востребованными сервисами в Беларуси

Стало известно, какие интернет-платформы являются самыми востребованными у белорусов, пишет БелТА.
Так, в Министерстве связи и коммуникации сказали, что наиболее массовым сервисом, который используют интернет-пользователи в Беларуси, остается YouTube. Данную видеохостинговую площадку используют 92% пользователей. Однако самым популярным сервисом по интенсивности посещения белорусами является популярная соцсеть TikTok.
Кроме того, первый замглавы Минсвязи Павел Ткач сказал, что самой активной интернет-аудиторией в Беларуси являются так называемые поколение Z и миллениалы, то есть подростки и молодые люди в возрасте от 12 до 24 лет.
Но при этом самую большую интернет-аудиторию, занимающуюся серфингом в сети, формируют белорусы от 35 до 44 лет.
По вечерам интернет-трафик потребляется наиболее интенсивно, а вот по выходным в Беларуси — самое пассивное время в интернете. Также днем минимальной активности аудитории мобильного интернета является в Беларуси суббота и, наоборот, четверг — день, когда потребляется максимальное количество трафика.
— Данная оценка задает тенденции для формирования стратегии развития инфраструктуры на предстоящий период, в фокус которой в приоритете входят запросы граждан и интенсивное повышение качества оказания услуг для них, — подытожил замминистра.
Ранее еще стало известно, что TikTok вводит запреты для пользователей, среди которых 5,5 миллиона белорусов.
И министр информации Марат Марков сказал про 5,5 млн пользователей Tik-Tok в Беларуси и влияние соцсети на молодежь.