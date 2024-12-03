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В Челябинске на 4 дня ограничат движение по Татьяничевой

В Челябинске на 4 дня ограничат движение по улице Татьяничевой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи со строительством сетей водоотведения с 4 по 8 декабря будет закрыто движение транспорта по улице Татьяничевой в районе дома 13 по улице Витебская.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать маршрут заранее.