Башкортостан готов развивать медицинский туризм по пересадке волос

Тему подняли на панельной сессии «Медицинский туризм: региональные аспекты развития отрасли». Эксперты отмечают, что до двух тысяч пациентов, получивших процедуру у турецких специалистов оставались крайне недовольны результатом. зачастую персонал не говорит на английском языке, многие попадали к плохим хирургам, санитарные нормы зачастую не соблюдают на должном уровне. В Уфе сегодня можно получить услугу по более низкой стоимости при высочайшем качестве.