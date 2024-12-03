Башкортостан готов развивать медицинский туризм по пересадке волос

На Международной неделе бизнеса в Уфе предложили перенаправить хотя бы часть потока в Башкирию.
Тему подняли на панельной сессии «Медицинский туризм: региональные аспекты развития отрасли». Эксперты отмечают, что до двух тысяч пациентов, получивших процедуру у турецких специалистов оставались крайне недовольны результатом. зачастую персонал не говорит на английском языке, многие попадали к плохим хирургам, санитарные нормы зачастую не соблюдают на должном уровне. В Уфе сегодня можно получить услугу по более низкой стоимости при высочайшем качестве.
Также специалисты предложили развивать медицинский туризм в направлении кератопластике — хирургической операции по пересадке части роговицы глаза, которая направлена на восстановление ее формы и функций. Башкортостан в этой области обладает уникальными компетенциями.