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Башкортостан готов развивать медицинский туризм по пересадке волос

В Турцию ежегодно приезжают больше 60 тысяч человек для проведения процедуры пересадки волос.

На Международной неделе бизнеса в Уфе предложили перенаправить хотя бы часть потока в Башкирию.

Тему подняли на панельной сессии «Медицинский туризм: региональные аспекты развития отрасли». Эксперты отмечают, что до двух тысяч пациентов, получивших процедуру у турецких специалистов оставались крайне недовольны результатом. зачастую персонал не говорит на английском языке, многие попадали к плохим хирургам, санитарные нормы зачастую не соблюдают на должном уровне. В Уфе сегодня можно получить услугу по более низкой стоимости при высочайшем качестве.

Также специалисты предложили развивать медицинский туризм в направлении кератопластике — хирургической операции по пересадке части роговицы глаза, которая направлена на восстановление ее формы и функций. Башкортостан в этой области обладает уникальными компетенциями.

туризм и отдых
медицина