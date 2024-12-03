Уфимские медики рассказали, какие опасности таит курение вейпов

Разницы между вредом для здоровья, наносимым никотиновыми или безникотиновыми сигаретами, нет. Такое заявление сделали специалисты городской больницы № 5 Уфы. По их словам, считать, что вейпы — это более полезная альтернатива обычными сигаретам, неверно.
«Вейпинг снижает венозное насыщение кислородом в крови, из-за чего легкие хуже усваивают кислород. Также вейпы убивают сосуды», — объяснили врачи.
Курение вейпов может привести к развитию заболеваний сосудистой системы, например, гипертонии, тромбообразованию, инсультам или инфарктам.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.