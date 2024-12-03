В Ростове до июня ограничат движение по улице Восточной

В Ростове-на-Дону больше чем на полгода ограничат движение машин и пешеходов по участку улицы Восточной. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
— Проезд будет частично перекрыт на отрезке пути от переулка Журавлева до переулка Крепостного в период с 5 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года, — сообщают водителям.
Ограничения будут связаны с проведением строительно-монтажных работ в районе Красноармейской, 250−254.
Напомним, ранее в Ростове до 26 декабря 2024 года ограничили проезд по улице Страны Советов.