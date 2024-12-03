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В Ростове до июня ограничат движение по улице Восточной

Ограничения для пешеходов и водителей введут на улице Восточной в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону больше чем на полгода ограничат движение машин и пешеходов по участку улицы Восточной. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

— Проезд будет частично перекрыт на отрезке пути от переулка Журавлева до переулка Крепостного в период с 5 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года, — сообщают водителям.

Ограничения будут связаны с проведением строительно-монтажных работ в районе Красноармейской, 250−254.

Напомним, ранее в Ростове до 26 декабря 2024 года ограничили проезд по улице Страны Советов.