В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 21,46 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
В Омской области, по информации федерального оперштаба, с 25 ноября по 1 декабря 2024 года, выявлено 263 новых случая коронавируса, количество госпитализаций — 16.
Напомним, что неделей ранее сообщалось о 208 случаях коронавируса в Омской области и 35 госпитализациях.
До 25 декабря 2024 года в Омской области объявлен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу.