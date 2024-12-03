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В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Во вторник, 3 декабря 2024 года, федеральный оперштаб сообщил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 25 ноября по 1 декабря 2024 года.

Источник: Reuters

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 21,46 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

В Омской области, по информации федерального оперштаба, с 25 ноября по 1 декабря 2024 года, выявлено 263 новых случая коронавируса, количество госпитализаций — 16.

Напомним, что неделей ранее сообщалось о 208 случаях коронавируса в Омской области и 35 госпитализациях.

До 25 декабря 2024 года в Омской области объявлен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу.

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