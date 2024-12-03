В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 21,46 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.