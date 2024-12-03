Наталья Сенчукова призналась, что все еще волнуется перед выступлениями

«Артист волнуется, потому что мы выходим на публику и должны подарить ей все свое внутреннее прекрасное настроение. Как побороть тремор? Никак. Вы выходите на сцену, и все. Даже когда болеешь, у тебя насморк, ты выходишь на сцену, и все проходит», — сказала Наталья на фестивале «Легенды Ретро FM 2024».