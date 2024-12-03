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В прокуратуре Ростовской области не планируют кадровые перестановки

Александр Гацко временно исполняет обязанности прокурора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Кадровые перестановки в прокуратуре Ростовской области не планируются. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил источник, близкий к ситуации.

Как выяснилось, сейчас первый заместитель прокурора региона Александр Гацко временно исполняет обязанности руководителя ведомства в связи с отпуском главы донской прокуратуры Романа Праскова.

Ранее в СМИ опубликовали информацию о назначении Александра Гацко на пост исполняющего обязанности руководителя прокуратуры Ростовской области. При этом официально информация не подтверждалась.

Напомним, Роман Прасков возглавляет донскую прокуратуру с февраля 2021 года. Александр Гацко с августа 2020 года был заместителем прокурора Ростовской области, а с апреля 2023 года — первым заместителем главы надзорного ведомства.