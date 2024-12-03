В прокуратуре Ростовской области не планируют кадровые перестановки

Кадровые перестановки в прокуратуре Ростовской области не планируются. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил источник, близкий к ситуации.
Как выяснилось, сейчас первый заместитель прокурора региона Александр Гацко временно исполняет обязанности руководителя ведомства в связи с отпуском главы донской прокуратуры Романа Праскова.
Ранее в СМИ опубликовали информацию о назначении Александра Гацко на пост исполняющего обязанности руководителя прокуратуры Ростовской области. При этом официально информация не подтверждалась.
Напомним, Роман Прасков возглавляет донскую прокуратуру с февраля 2021 года. Александр Гацко с августа 2020 года был заместителем прокурора Ростовской области, а с апреля 2023 года — первым заместителем главы надзорного ведомства.