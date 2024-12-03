Довольно тепло и малоснежно: каким ожидается начало зимы в Башкирии

Вот и наступила в Башкирии зима. Осень в этом году в регионе выдалась затяжной и аномально теплой — в начале октября температура воздуха достигала +20, да и весь ноябрь была выше климатической нормы примерно на 5 градусов. И вот уже декабрь — каких погодных сюрпризов ждать от первого месяца зимы? Завалит ли Башкирию снегом, нагрянут ли трескучие заморозки? Об этом расскажет «КП-Уфа».
Начало первого зимнего месяца в Башкирии отметилось приходом циклона, который, в свою очередь, принес с собой снежные осадки и потепление до +2; 0 . Впрочем, уже к выходным зима заявит от себе похолоданием до −8; −10, а в ночное время суток столбики термометров и вовсе опустятся до −13; −15°C.
Во второй неделе декабря вновь ожидаются температурные качели: средняя температура воздуха днем будет колебаться от −4 до 0 в центральных и южных районах республики. Потепление принесет с собой и обильный снегопад, который, судя по предварительному прогнозу синоптиков, продержится всего несколько дней, после чего погода будет хоть и пасмурная, но малоснежная.
Начиная со второй половины декабря погода в республике окончательно стабилизируется. Средняя температура воздуха днем будет держаться в пределах −6; −9°C, ночью же уличные термометры будут опускаться всего на пару-тройку градусов. В северных и горных районах также не ожидается серьезных заморозков, да и в целом, весь декабрь средний температурный показатель будет немного выше привычных ежегодных значений. Также синоптики не прогнозируют серьезных снегопадов, метелей и буранов, правда, и солнечные деньки в декабре можно будет пересчитать по пальцам.
Что же касается погоды на Новый год, то, по предварительным прогнозам метеорологов, в Башкирии будет ясная и бесснежная погода и без заморозков, поэтому ничто не омрачит традиционные новогодние гуляния.
Впрочем, напомним, что все долгосрочные погодные прогнозы являются вероятностными, а значит, могут поменяться, если в республику заглянет очередной циклон или заток холодных арктических воздушных масс.