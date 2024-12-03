Довольно тепло и малоснежно: каким ожидается начало зимы в Башкирии

Начиная со второй половины декабря погода в республике окончательно стабилизируется. Средняя температура воздуха днем будет держаться в пределах −6; −9°C, ночью же уличные термометры будут опускаться всего на пару-тройку градусов. В северных и горных районах также не ожидается серьезных заморозков, да и в целом, весь декабрь средний температурный показатель будет немного выше привычных ежегодных значений. Также синоптики не прогнозируют серьезных снегопадов, метелей и буранов, правда, и солнечные деньки в декабре можно будет пересчитать по пальцам.