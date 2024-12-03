Декабрь в Беларуси ожидается теплее обычного

«В рамках долгосрочного прогнозирования и благодаря соглашению с нашими российскими коллегами, в частности Гидрометцентром России, которые для нас на своих вычислительных мощностях рассчитывают этот прогноз, мы пришли ко мнению, что декабрь в целом окажется несколько теплее климатической нормы. Однако стоит учитывать, что это усредненный показатель. И в течение этого месяца может быть как очень теплый период, так и очень холодный, это совсем не исключено. Поэтому рекомендую пользоваться прогнозами не более чем на неделю — это тот временной промежуток, который позволяет делать наиболее точные прогнозы», — сказала Татьяна Четырко.



Она также отметила, что каждый год у синоптиков заранее спрашивают, какой будет погода в новогоднюю ночь. «Все-таки современный уровень прогнозирования не позволяет синоптикам с должной точностью спрогнозировать погоду за месяц в той или иной точке. За месяц мы можем спрогнозировать только аномалию температуры или аномалию осадков, то есть теплее или холоднее будет в определенном месяце, насколько влажным или сухим он будет», — отметила начальник службы метеорологических прогнозов.