В Башкирии скорая помощь стала быстрее доезжать до пациентов

2 декабря глава Башкирии Радий Хабиров принял участие по видеосвязи в семинаре для руководителей регионов «Здравоохранение страны: сегодня и завтра». Участники семинара обсудили, как повысить организацию первичной медико-санитарной, скорой и неотложной, специализированной медицинской помощи, а также методы борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Особое внимание было уделено вопросам кадров, финансирования системы здравоохранения и новым нацпроектам, которые начнут реализовывать уже в 2025 году.
Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голик, есть четкая задача, поставленная Президентом — к 2030 году средняя продолжительность жизни россиянина должна составить 78 лет, а в 2036 году — 81 год. И, если опираться на опыт других стран, это вполне достижимо.
В семинаре приняли участие руководители всех регионов России. Фото: glavarb.ru.
В Башкирии также большое внимание уделяется развитию системы здравоохранения. В республике функционируют 127 государственных медицинских организаций, которые обеспечивают доступную и качественную медпомощь для населения. В 2024 году более 65 медучреждений были отремонтированы, еще в 42 муниципалитетах появилось свыше 130 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.
Для привлечения кадров в республике реализуются программы «Земский фельдшер» и «Врачи для малых медицинских организаций». В 2024 году в них приняли участие более 200 специалистов. Общий объем финансирования всех региональных мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение» составил 4,6 млрд рублей, из них 3,2 млрд рублей — средства из федерального бюджета.
АДРЕС ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
В тот же день во время оперативного совещания в правительстве Башкирии подробно обсуждались меры повышения эффективности и качества работы службы скорой и неотложной медицинской помощи.
Так, в ходе своего доклада и. о. главы республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин доложил, что для того, чтобы люди меньше времени ожидали прибытия скорой помощи, в Башкирии было создано 9 межмуниципальных отделений — Центральное, Нефтекамское, Октябрьское, Стерлитамакское, Кумертауское, Бирское, Дуванское, Белорецкое и Сибайское. С помощью государственной информационной системы они осуществляют взаимодействие с поликлиниками, стационарами и системой-112.
Также в регионе в 2024 году ввели дополнительную систему автоматизации скорой медицинской помощи, где появилось около 100 новых функций. Данная система помогает повысить скорость принятия решения, и бригады медиков теперь быстрее доезжают до пациентов. Например, с помощью новых функций адрес пациента уже автоматически определяется во время вызова по телефону, что помогает сократить время при опросе. Также система отражает данные о хронических болезнях пациентов, что облегчает постановку диагноза. С помощью трекера диспетчер может отследить, какая именно бригада СМП ближе всего находится к пациенту.
Новая система помогает определить, какая бригада СМП находится ближе к пациенту, сокращая время ожидания. Фото: glavarb.ru.
ВРЕМЯ ВЫЗОВА СНИЗИЛОСЬ ДО 40 МИНУТ.
— Благодаря новой системе автоматизации скорой и неотложной помощи общее время обслуживания вызова сократилось с 55 до 40 минут. А количество жалоб от населения снизилось почти в два раза. Улучшился показатель доезда бригады скорой помощи по сравнению с 2023 годом. По нормативу он не должен превышать 20 минут. В частности, при остром коронарном синдроме этот показатель составляет 93,5%, при вызове на ДТП — до 95,4%, — доложил Айрат Рахматуллин.
В свою очередь Радий Хабиров отметил важность совершенствования работы службы скорой медицинской помощи в Башкирии.
— Мы все понимаем, насколько чувствительна эта тема для населения. Любая ошибка становится очевидной, и в социальных сетях мы видим справедливое возмущение людей, — добавил глава республики.