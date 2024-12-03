В Башкирии скорая помощь стала быстрее доезжать до пациентов

Также в регионе в 2024 году ввели дополнительную систему автоматизации скорой медицинской помощи, где появилось около 100 новых функций. Данная система помогает повысить скорость принятия решения, и бригады медиков теперь быстрее доезжают до пациентов. Например, с помощью новых функций адрес пациента уже автоматически определяется во время вызова по телефону, что помогает сократить время при опросе. Также система отражает данные о хронических болезнях пациентов, что облегчает постановку диагноза. С помощью трекера диспетчер может отследить, какая именно бригада СМП ближе всего находится к пациенту.