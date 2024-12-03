Минчанин потерял более 33 тысяч рублей, когда хотел купить электрокар за неделю

Чтобы уговорить «клиента», менеджер дал ему номер человека, который якобы уже приобретал у них электромобиль. Минчанин поговорил с «автовладельцем» и, успокоившись, перевел на указанный мошенниками счет свыше 33 тысяч белрублей. Пригнать авто белорусу пообещали в течение 7 — 10 дней, но спустя это время менеджеры просто перестали выходить на связь.