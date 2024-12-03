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Минчанин потерял более 33 тысяч рублей, когда хотел купить электрокар за неделю

Минчанин заплатил 33 тысячи рублей за электрокар из интернета, но пошел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска хотел купить электромобиль, но потерял свыше 33 тысяч белорусских рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Объявление о продаже электрокара 48-летний минчанин нашел в популярном мессенджере. Мужчина оставил заявку, пообщался с менеджером, но усомнился, когда за доставку авто из Китая и Кореи с него попросили предоплату 70% от стоимости.

Чтобы уговорить «клиента», менеджер дал ему номер человека, который якобы уже приобретал у них электромобиль. Минчанин поговорил с «автовладельцем» и, успокоившись, перевел на указанный мошенниками счет свыше 33 тысяч белрублей. Пригнать авто белорусу пообещали в течение 7 — 10 дней, но спустя это время менеджеры просто перестали выходить на связь.

Минчанин понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в милицию. Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, как минчанка потеряла 45 тысяч рублей за электрокар из Китая, найденный в соцсети.

Также в Могилеве пенсионер заплатил за одеяло в пять раз больше цены и пошел в милицию.

Еще в Могилеве пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее спящей.