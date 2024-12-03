Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного минимума

Что касается России, то коэффициент рождаемости в стране также находится на низком уровне — 1,4, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал такой показатель «катастрофическим» для будущего нации. «Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — сказал Песков.