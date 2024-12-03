Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного минимума

В Евросоюзе в 2023 году родилось рекордно низкое число детей, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Евростата.
Статистическая служба прогнозировала рождение 4 млн детей, однако их появилось 3,665 млн — это самый низкий показатель с момента начала сбора данных в 1961 году. Показатель снизился и относительно уровня 2022 года — на 5,5%, что также стало самым серьезным спадом в годовом выражении за всю историю наблюдений.
Как пишет издание, пик рождаемости в ЕС пришелся на середину 1960-х, а сейчас показатель резко снизился и находится примерно на том же уровне, что и в США. Низкая рождаемость увеличит нагрузку на бюджет, поскольку трудоспособного населения будет становиться меньше, а расходы на здравоохранение и выплату пенсий будут расти, добавляет FT.
По словам сотрудника по вопросам народонаселения ООН Гуанъюя Чжана, на решение жителей ЕС заводить ребенка или нет могла повлиять «неуверенность в завтрашнем дне, рост стоимости жизни и цен на жилье, а также многочисленные мировые кризисы, включая пандемию коронавируса, геополитическую напряженность и изменение климата».
Наиболее ярко тенденция к снижению уровня рождаемости выражена в Греции, Италии, Испании, Польше, Финляндии и странах Балтии. Там рождаемость за последние десять лет снизилась как минимум на четверть, пишет FT.
Что касается России, то коэффициент рождаемости в стране также находится на низком уровне — 1,4, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал такой показатель «катастрофическим» для будущего нации. «Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — сказал Песков.
Между тем эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС ожидают, что ситуация может измениться к 2035 году. По их оценке, рождаемость вырастет в первую очередь благодаря тому, что в детородный возраст вступят более многочисленные, чем сейчас, поколения женщин 2010-го и последующих годов рождения.