Созданы индикаторы срока годности для упаковки продуктов

«Многие ученые мира работают над созданием умной упаковки. Мы остановились на углеродных точках, закрепленных на полисахаридах, — биосовместимых, нетоксичных для человека и простых в синтезе материалах. На их основе мы создали флуоресцентные индикаторы. Лабораторные тесты показали, что индикаторы реагируют на сероводород, выделяющийся при гниении белковых продуктов вроде мяса, курицы, рыбы и морепродуктов. Чем больше концентрация сероводорода в упаковке, тем тусклее становится свечение индикаторов под ультрафиолетом. Это значит, что продукт испортился», — привели в пресс-службе слова руководителя исследования, заведующей лабораторией научно-образовательного центра химического инжиниринга и биотехнологий ИТМО Елены Назаровой.