Созданы индикаторы срока годности для упаковки продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Флуоресцентные индикаторы для определения реального срока годности продуктов разработали в университете ИТМО. Проверить свежесть продукта можно будет, посветив ультрафиолетом на индикатор, сообщили в пресс-службе вуза.
«В ИТМО разработали флуоресцентные индикаторы на основе углеродных точек для умной упаковки пищевой продукции. Они помогут определить реальный срок годности мяса, рыбы и курицы. Если свечение индикаторов под ультрафиолетом становится тусклым, продукт покупать не стоит», — говорится в сообщении.
При выборе продуктов покупатели ориентируются на срок годности. Однако он не всегда отражает реальное состояние товара. Продукт может как испортиться раньше положенного времени, так и остаться свежим после обозначенного срока. Отслеживать реальный срок годности помогает умная упаковка пищевых продуктов.
«Многие ученые мира работают над созданием умной упаковки. Мы остановились на углеродных точках, закрепленных на полисахаридах, — биосовместимых, нетоксичных для человека и простых в синтезе материалах. На их основе мы создали флуоресцентные индикаторы. Лабораторные тесты показали, что индикаторы реагируют на сероводород, выделяющийся при гниении белковых продуктов вроде мяса, курицы, рыбы и морепродуктов. Чем больше концентрация сероводорода в упаковке, тем тусклее становится свечение индикаторов под ультрафиолетом. Это значит, что продукт испортился», — привели в пресс-службе слова руководителя исследования, заведующей лабораторией научно-образовательного центра химического инжиниринга и биотехнологий ИТМО Елены Назаровой.
По данным университета, ученые предлагают размещать индикаторы с внутренней стороны прозрачной пленки, которая покрывает контейнер. Чтобы оценивать свежесть товара без профессионального оборудования, ученые разработали прототип специального модуля к смартфону со встроенным ультрафиолетовым светодиодом. Модуль помещается поверх пищевой упаковки, а ультрафиолет попадает на прозрачную пленку с индикатором. Камера смартфона, расположенного на модуле, фиксирует оптический отклик индикатора, а специальная программа на компьютере анализирует, насколько уменьшилась интенсивность свечения.
В дальнейшем ученые планируют сделать модуль более компактным, чтобы его можно было разместить в магазине рядом с продукцией, а также разработают мобильное приложение, которое за пару кликов подскажет покупателю, свежий продукт он выбрал или нет.