Бывший губернатор Омской области Бурков может стать новым лидером партии «Справедливая Россия»

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков претендует на должность главы партии «Справедливая Россия». По данным ИА «Ura.ru» он является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.
По информации источника, близкого к партии, Бурков может сменить Сергея Миронова, который сейчас возглавляет "Справедливую Россию. В качестве возможных конкурентов Буркова рассматриваются два депутата Государственной думы от Челябинской области — Валерий Гартунг и Яна Лантратова.
Политолог Сергей Мошкин считает, что у Буркова есть все шансы занять пост главы партии. Он отмечает, что Бурков уже занимал должность депутата Государственной думы и отвечал за проведение избирательных кампаний. Кроме того, Миронов лично поддерживал его кандидатуру на пост губернатора Омской области.
По мнению Мошкина, Бурков может претендовать на место лидера партии, так как он хорошо знаком с её деятельностью и имеет опыт работы в этой сфере.
Добавим, что Александр Бурков занимал пост губернатора Омской области с 2017 по 2023 год. В настоящее время он работает заместителем генерального директора корпорации «Уралвагонзавод».