Бывший губернатор Омской области Бурков может стать новым лидером партии «Справедливая Россия»

Политолог Сергей Мошкин считает, что у Буркова есть все шансы занять пост главы партии. Он отмечает, что Бурков уже занимал должность депутата Государственной думы и отвечал за проведение избирательных кампаний. Кроме того, Миронов лично поддерживал его кандидатуру на пост губернатора Омской области.