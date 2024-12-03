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Власти Ростова-на-Дону пообещали усилить борьбу со стихийной торговлей

Перед праздниками в Ростове усилят борьбу с незаконной торговлей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону планируют усилить борьбу с незаконной торговлей и контрафактной продукцией. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, рейды по точкам стихийной торговли проводятся ежедневно. Часто у реализаторов нет документов на товар, и ответственность за его качество и безопасность никто не несет.

В преддверии новогодних праздников контроль должны усилить. За ситуацией будут следить сотрудники управления торговли, районных администрации и правоохранительных органов.

— Поручил проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь. Приближаются праздники, а значит и количество торговых развалов на улицах увеличится в разы, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Также в донской столице готовятся к работе по пресечению незаконной торговли пиротехникой.

Напомним, ранее врио губернатора Ростовской области предложил закрыть часть шаурмичных около ЦГБ в Ростове-на-Дону.