Власти Ростова-на-Дону пообещали усилить борьбу со стихийной торговлей

В Ростове-на-Дону планируют усилить борьбу с незаконной торговлей и контрафактной продукцией. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, рейды по точкам стихийной торговли проводятся ежедневно. Часто у реализаторов нет документов на товар, и ответственность за его качество и безопасность никто не несет.
В преддверии новогодних праздников контроль должны усилить. За ситуацией будут следить сотрудники управления торговли, районных администрации и правоохранительных органов.
— Поручил проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь. Приближаются праздники, а значит и количество торговых развалов на улицах увеличится в разы, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
Также в донской столице готовятся к работе по пресечению незаконной торговли пиротехникой.
Напомним, ранее врио губернатора Ростовской области предложил закрыть часть шаурмичных около ЦГБ в Ростове-на-Дону.