Творческий комфорт: оснащенный центр детского творчества открылся в Илишевском районе РБ

Центр детского творчества располагался в здании, построенном в 1973 году, и давно нуждался в капитальном ремонте. Программа реновации центра включила увеличение площади кабинетов, реконструкцию актового зала, кабинета логопеда и танцевального зала, а также современное оснащение всем необходимым оборудованием и инструментами. Полностью обновлены все инженерные системы, заменена кровля, полы и фасад. Двухэтажное здание стало доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Весной продолжится благоустройство территории центра: появятся новые асфальтированные дорожки, клумбы и газоны.
— В центре работают 19 творческих объединений по разным направлениям. Есть кружки конструирования, робототехники и программирования, музыкальный, художественный, театральный, художественной керамики и гончарного дела, — рассказывает директор центра Айгуль Мустафина. — Наши воспитанники с большим желанием посещают кружки, получают дополнительное образование. Активно участвуют в районных и республиканских конкурсах, выставках и концертах.
Это не единственный социальный проект башкирских нефтяников в Илишевском районе. Так, построены новые корпуса детского оздоровительного лагеря «Орлёнок». Теперь лагерь принимает детей круглый год, где ребята отдыхают и продолжают обучение.
Благодаря современному оборудованию медучреждения диагностику и лечение можно пройти в своем районе. Фото: Артур Салимов.
А в 2018 году при поддержке нефтяников в селе Верхнеяркеево был построен медицинский комплекс на 500 посещений в день. Как отмечает главный врач Вернеяркеевской центральной районной больницы Разида Гатауллина, появились хорошее условия для работы специалистов. И это положительно отразилось на качестве оказания медицинской помощи, позволило расширить спектр услуг, предоставляемых жителям района. В комплексе есть женская консультация, кабинеты узких специалистов и ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской профилактики и детская консультация.
Нефтяная компания профинансировала реконструкцию системы водоснабжения в микрорайоне села Верхнеяркеево, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и кинотеатра. Район получил три современных пожарных автомобиля и комфортабельный школьный автобус.
Нефтяники подарили району три современных пожарных автомобиля и комфортабельный школьный автобус. Фото: Артур Салимов.
Справка: В рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством Башкортостана за последние пять лет в регионе было реализовано более 40 проектов по строительству и реконструкции образовательных учреждений. Среди них строительство детских садов в сёлах Кушнаренково Кушнаренковского района и Старый Курдым Татышлинского района, полилингвальной школы-интерната на 300 мест в городе Нефтекамске, средней школы в селе Раевский Альшеевского района, многофункционального образовательного центра в селе Елань-Чишма Ермекеевского района, капитальный ремонт уфимского лесотехникума.