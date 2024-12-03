Творческий комфорт: оснащенный центр детского творчества открылся в Илишевском районе РБ

Справка: В рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством Башкортостана за последние пять лет в регионе было реализовано более 40 проектов по строительству и реконструкции образовательных учреждений. Среди них строительство детских садов в сёлах Кушнаренково Кушнаренковского района и Старый Курдым Татышлинского района, полилингвальной школы-интерната на 300 мест в городе Нефтекамске, средней школы в селе Раевский Альшеевского района, многофункционального образовательного центра в селе Елань-Чишма Ермекеевского района, капитальный ремонт уфимского лесотехникума.