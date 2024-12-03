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Из Нижегородской области выдворят 45 нелегальных мигрантов

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода за неделю постановил выдворить из России 45 мигрантов. Решения связаны с незаконным пребыванием иностранцев в России, сообщили в суде.

Там добавили, что 44 мигранта выдворят принудительно, предварительно поместив в центр временного содержания иностранцев.

В процессе административных разбирательств выяснилось, что иностранцы уклонялись от выезда из России по истечении срока законного пребывания в стране, либо избегали миграционного контроля, дактилоскопии и медицинского освидетельствования для идентификации личности.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2025 года правительство Нижегородской области планирует расширить запрет на работу мигрантов с трудовыми патентами.