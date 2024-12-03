Все комплексы Эрмитажа можно посетить бесплатно 7 декабря

Приобрести билеты заранее можно на официальном сайте. Один человек сможет приобрести не более двух бесплатных онлайн-билетов. Также 7 декабря бесплатные билеты для индивидуальных посетителей будут доступны также в кассах музея в порядке живой очереди (при наличии билетов). Кассы будут работать с 11:00 до 19:00.