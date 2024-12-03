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21 декабря в Омске откроется новогодняя локация «Зимний Любинский»

В Омске появится еще одна традиционная локация для фотосессий.

Источник: Комсомольская правда

В центре Омска вновь заработает «Зимний Любинский». Любители зимних забав оценят ледовый каток под открытым небом и ледовые горки. Для детей и взрослых традиционно будут организованы развлекательные зоны с аниматорами, квестами и фотозонами.

В выходные дни на «Зимнем Любинском» уже по традиции будут организованы мини-спектакли, викторины и музыкальные выступления. Прозвучат любимые рождественские мелодии в исполнении омских артистов. Организаторы обещают новые сюрпризы каждую неделю.

В этом году тема новогодней локации — «Русский лёдъ». На площадке появится ледовый городок и оригинальные фотозоны. Также здесь будет работать ярмарка с сувенирами.

В правительстве Омска рассказали, что тема «Русский лёдъ» выбрана не случайно. Она связана с чемпионатом России по фигурному катанию, который пройдёт с 19 по 22 декабря в омской «G-Drive Арене».