В Краснодар привезут мумию мамонтенка возрастом около 42-х тысяч лет.

После того, как ученые завершили работы, мумию выставляли в музеях России, США, Японии, Гонконга, Великобритании, Канады и Австралии. Теперь же на древнего мамонта смогут посмотреть и жители столицы Кубани. Выставка «40 000 лет и зим: Долгий сон мамонтенка Любы» будет работать в музее Фелицына с 24 декабря 2024 года по 30 марта 2025 года.