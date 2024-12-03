В Краснодар привезут мумию мамонтенка возрастом около 42-х тысяч лет.

Жители краевого центра смогут увидеть экспонат в музее имени Фелицына.
Это единственный детеныш мамонта, сохранившийся почти полностью. На полуострове Ямал в 2007 году мамонтенка нашел оленевод Юрий Худи. Позже тело животного доставили в местный музей. Ученые выяснили, что найденный мамонтенок является самкой. Ее назвали Любой в честь жены Юрия.
«Благодаря тому, что мумия хорошо сохранилось, два года эксперты из разных стран проводили тамографические и рентгенологические исследования мамонта. Специалисты изучили зубы, бивни, скелет и шерсть животного. Установили, что детеныш погиб в возрасте одного месяца», — сообщили в пресс-службе музея Фелицына.
После того, как ученые завершили работы, мумию выставляли в музеях России, США, Японии, Гонконга, Великобритании, Канады и Австралии. Теперь же на древнего мамонта смогут посмотреть и жители столицы Кубани. Выставка «40 000 лет и зим: Долгий сон мамонтенка Любы» будет работать в музее Фелицына с 24 декабря 2024 года по 30 марта 2025 года.