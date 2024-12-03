Олег Эргашев: В Петербурге наблюдается снижение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией

За последние 10 месяцев текущего года в городе на Неве наблюдается снижение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.
— Важным фактором успеха является рост охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ. За вышеуказанный период тестирование прошли почти 1,5 миллиона человек, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Повышение уровня информированности горожан о важности ранней диагностики заболевания и доступности тестирования играют ключевую роль в борьбе с его распространением, — привела газета слова Эргашева.
К этому времени более 86,5 процента пациентов, которые состоят на диспансерном учете, получают лечение. Это позволяет улучшить качество их жизни и снизить риск развития осложнений.
Эргашев подчеркнул, что большое внимание в этом вопросе уделяют не только взрослым, но юным жителям города. В последние годы количество регистрируемых случаев ВИЧ у детей небольшое. В основном они возникли в результате перинатальной передачи. К слову, число подобных эпизодов также снижается.