Олег Эргашев: В Петербурге наблюдается снижение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией

— Важным фактором успеха является рост охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ. За вышеуказанный период тестирование прошли почти 1,5 миллиона человек, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Повышение уровня информированности горожан о важности ранней диагностики заболевания и доступности тестирования играют ключевую роль в борьбе с его распространением, — привела газета слова Эргашева.