Кай Метов считает, что сейчас люди хотят больше музыки «для души»

Певец Кай Метов порассуждал о популярности ремейков старых песен. По мнению артиста и композитора, все время есть две тенденции, которые периодически опережают друг друга. Люди хотят услышать что-то интересное в плане звука, но потом аудитория желает больше душевных мелодий.