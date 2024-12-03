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Кай Метов считает, что сейчас люди хотят больше музыки «для души»

Певец Кай Метов порассуждал о популярности ремейков старых песен. По мнению артиста и композитора, все время есть две тенденции, которые периодически опережают друг друга. Люди хотят услышать что-то интересное в плане звука, но потом аудитория желает больше душевных мелодий.

Источник: Звук

Певец Кай Метов порассуждал о популярности ремейков старых песен. По мнению артиста и композитора, все время есть две тенденции, которые периодически опережают друг друга. Люди хотят услышать что-то интересное в плане звука, но потом аудитория желает больше душевных мелодий.

«Мы опять погружаемся в мелодику, в распевность. Потом — бах! — опять какое-нибудь новое открытие технологическое, это цепляет, какие-то новые звуки. И народ “ныряет” туда. Поэтому это постоянное движение вперед», — отметил Метов на фестивале «Легенды Ретро FM 2024».

Он добавил, что песни, которые когда-то зацепили слушателей и остались в наших сердцах, уже никуда от него не уйдут. Поэтому люди очень любят слушать ретро-хиты.

Ранее Наталья Сенчукова призналась, что все еще волнуется перед выступлениями.