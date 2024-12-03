25 пород собак компактного размера, которые отлично подойдут для квартиры

«Из-за размера происходят страшные вещи. Мы перестаем уважать личное пространство собаки: например, мы можем прийти к ней спящей поцеловать ее в нос или согнать ее с дивана, когда нужно его перестелить. То есть мы подходим к спящему существу, мы не смотрим на его язык телодвижения, который явно совершенно показывает, что сейчас не надо. Мы не уважаем границы, и поэтому маленькие собаки очень часто бывают тревожными. Уважение границ любого живого существа гарантирует хорошую нервную систему и хорошую обстановку дома», — добавила кинолог.