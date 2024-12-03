Из центра Красноярска вывозят брошенные автомобили

Из Центрального района Красноярска вывозят брошенные и разукомплектованные автомобили. Об этом рассказали в городской администрации. По состоянию на 3 декабря вывезено семь машин с улиц Дмитрия Мартынова, Карла Маркса, Коммунистической и других. В трёх случаях эвакуацию проводили за счёт бюджета, остальные автомобили их владельцы убрали самостоятельно после получения уведомлений.
В ближайшее время предстоит эвакуировать ещё как минимум пять машин с улиц Березина, Ленина, Мужества и Чернышевского. Информацию о таких автомобилях можно найти на сайте администрации города.
Работа по вывозу брошенных машин ведётся на основании постановления администрации города. Транспортное средство признают брошенным, если оно стоит на муниципальной земле более 30 дней, имеет признаки разукомплектованности, такие как отсутствие колёс, стёкол или деталей кузова.
После проверки комиссией и уведомления владельца у него есть 30 дней на устранение нарушений. Если этого не происходит, машина отправляется на специализированную стоянку. Весь процесс от получения сигнала до эвакуации занимает не менее 60 дней.
В администрации также уточнили, что вывозить брошенные машины со дворов не вправе. Для этого жильцам нужно обращаться в управляющие компании, если автомобиль находится на придомовой территории.