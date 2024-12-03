Из центра Красноярска вывозят брошенные автомобили

Из Центрального района Красноярска вывозят брошенные и разукомплектованные автомобили. Об этом рассказали в городской администрации. По состоянию на 3 декабря вывезено семь машин с улиц Дмитрия Мартынова, Карла Маркса, Коммунистической и других. В трёх случаях эвакуацию проводили за счёт бюджета, остальные автомобили их владельцы убрали самостоятельно после получения уведомлений.