Белгидромет сказал, какая погода будет в декабре 2024 в Беларуси

В Беларуси погода в декабре будет теплее, чем обычно. Предварительный прогноз сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БелТА.
Так, белорусские синоптики узнали долгосрочный прогноз, согласно которому декабрь 2024-го в целом окажется несколько теплее климатической нормы в Беларуси. При этом не исключаются волны тепла и холода.
— В течение этого месяца может быть как очень теплый период, так и очень холодный, это совсем не исключено, — пояснила синоптик.
Специалист сказала, что наиболее точные прогнозы сообщаются не более чем на неделю, и рекомендовала пользоваться именно ими.
Еще колесо обозрения появилось на Комаровском рынке Минска.
Напомним, церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года.
Также Минсвязи назвало YouTube и TikTok самыми востребованными у белорусов.