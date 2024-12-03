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Белгидромет сказал, какая погода будет в декабре 2024 в Беларуси

Белгидромет пообещал белорусам декабрь 2024 года теплее обычного.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси погода в декабре будет теплее, чем обычно. Предварительный прогноз сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БелТА.

Так, белорусские синоптики узнали долгосрочный прогноз, согласно которому декабрь 2024-го в целом окажется несколько теплее климатической нормы в Беларуси. При этом не исключаются волны тепла и холода.

— В течение этого месяца может быть как очень теплый период, так и очень холодный, это совсем не исключено, — пояснила синоптик.

Специалист сказала, что наиболее точные прогнозы сообщаются не более чем на неделю, и рекомендовала пользоваться именно ими.

Еще колесо обозрения появилось на Комаровском рынке Минска.

Напомним, церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года.

Также Минсвязи назвало YouTube и TikTok самыми востребованными у белорусов.