В мэрии рассказали, когда прекратятся пробки на мосту у Телецентра в Омске

В первый рабочий день после перекрытия на капитальный ремонт моста 60-летия ВЛКСМ город сковали серьёзные пробки. Вадим Кормилец, директор департамента транспорта Омской области, в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал, что требуется около 2−3 недель, чтобы длительность пробок уменьшилась.
«Могу сказать с уверенностью, что стандартная ситуация, связанная с такими значительными изменениями в организации движения, эхом отдается в течение двух-трех недель. То есть это время, когда люди ищут для себя альтернативные маршруты, выбирают другое время начала поездки. То есть могут выезжать из дома чуть пораньше. Кроме всего прочего, закрепляется, скажем так, новый маршрут, который удобен и по времени устраивает человека. И вот уже тогда стандартно можно будет говорить о том, что ситуация устоялась», — сказал Кормилец.
Напомним, что мост у Телецентра перекрыли в ночь на 30 ноября. Уже к 9:00 утра в этот день на мосту собралась внушительная пробка. В связи с этим власти внесли изменения в график общественного транспорта города и скорректировали работу светофоров. Продлится ремонт моста два года.