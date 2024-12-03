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Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027

Решение об этом приняли на очередном Конгрессе Международной федерации фехтования в столице Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Ташкент примет чемпионат мира по фехтованию 2027 года, сообщает пресс-служба НОК.

Об этом стало известно в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE), который прошел в столице Узбекистана.

«Чемпионат мира среди взрослых 2027 года примет Ташкент. Согласно плану, соревнования пройдут 20 — 28 июля».

говорится в сообщении

Напомним, что в ходе Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) прошли выборы главы организации: президентом Международной федерации фехтования стал Алишер Усманов.

Генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова вошла в состав Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.