В Омске продают квартиру за 68 млн. рублей

Объявление о продаже размещено на популярном сайте недвижимости. Квартира занимает три этажа и цокольный этаж здания. На третьем этаже находится главная спальня с гардеробной, санузлом и душевой. Также на этаже есть две детские комнаты и отдельная душевая с санузлом для детей.