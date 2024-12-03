В Омске продают квартиру за 68 млн. рублей

В Омске выставлена на продажу восьмикомнатная квартира площадью 466,1 квадратных метра. Стоимость объекта недвижимости — 63 миллиона рублей.
Объявление о продаже размещено на популярном сайте недвижимости. Квартира занимает три этажа и цокольный этаж здания. На третьем этаже находится главная спальня с гардеробной, санузлом и душевой. Также на этаже есть две детские комнаты и отдельная душевая с санузлом для детей.
На втором этаже расположена просторная кухня-гостиная. На первом этаже есть комната для гостей, санузел, гараж, кладовая и два выхода на улицу с гардеробными. В цокольном этаже находятся душевая, игровая комната, кабинет и санузел.
Продавец отмечает, что квартиру можно приобрести в ипотеку. Ежемесячный платёж будет превышать миллион рублей. Дом, в котором расположена квартира, был построен в 2007 году. Это трёхэтажное кирпичное здание с пятью подъездами.