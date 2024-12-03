В Перми скончался автор памятника «Разорванное братство» Сергей Тарасов

В Перми 3 декабря состоялось прощание с архитектором Сергеем Тарасовым — одним из авторов мемориала «Разорванное братство», памятников Василию Татищеву и Николаю Славянову.
Сергей Тарасов родился в Крыму 70 лет назад. В 1977 году он окончил архитектурный факультет Горьковского инженерно-строительного института. На протяжение последующих пяти лет работал архитектором в институте «Пермгражданпроект». Затем Сергей Иванович трудился в должности главного архитектора Перми, директора Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ваяния и зодчества. С 2003 года работал доцентом инженерно-архитектурного отделения ПГСХА.
Коллеги вспоминают, что Сергею Тарасову принадлежала идея синтеза архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусств. Его видение уральской художественной школы прослеживалось в связях с духовной культурой Прикамья и лучшими произведениями мировой классики. Как архитектор он обращался к культовому зодчеству, рассматривая его как национальную духовную традицию русской архитектуры.
К числу главных работ архитектора Сергея Тарасова в Перми можно отнести: Собор «Всех Святых в земле Российской просиявших» на предполагаемом месте убийства Великого князя Михаила (1991−2000 года), памятник изобретателю электросварки Николаю Славянову (1988 год), мемориал «Разорванное братство» (1994), Памятную доску Великому князю Михаилу на здании «Королевских номеров» (1998 год), памятник Василию Татищеву в Разгуляе (2003 год) и многие другие.
О кончине пермского архитектора 30 ноября сообщил Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Память о Сергее Ивановиче Тарасове навсегда сохранится в сердцах.