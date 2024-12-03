В Перми скончался автор памятника «Разорванное братство» Сергей Тарасов

Сергей Тарасов родился в Крыму 70 лет назад. В 1977 году он окончил архитектурный факультет Горьковского инженерно-строительного института. На протяжение последующих пяти лет работал архитектором в институте «Пермгражданпроект». Затем Сергей Иванович трудился в должности главного архитектора Перми, директора Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ваяния и зодчества. С 2003 года работал доцентом инженерно-архитектурного отделения ПГСХА.