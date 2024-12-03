Резиденция Деда Мороза откроется в Автозаводском районе с 18 по 25 декабря

Напомним, ранее была опубликована программа новогоднего фестиваля «Горьковская елка» в Нижнем Новгороде. Праздничные мероприятия будут проходить с 23 декабря по 8 января. Празднества запланированы на Большой Покровской, Театральной площади и площади Маркина, а также в муниципальных учреждениях культуры.