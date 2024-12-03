Резиденция Деда Мороза откроется в Автозаводском районе с 18 по 25 декабря

Резиденция Деда Мороза (0+) будет работать в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 18 по 25 декабря. Она расположится на берегу паркового озера («Земснаряд»), сообщает пресс-служба городской администрации.
В сказочном домике юных гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Ребята смогут пообщаться с новогодними героями и рассказать о самых сокровенных желаниях. Каждый ребенок получит сувенир на память.
Попасть в резиденцию можно, предварительно записавшись по телефону. Звонки принимаются в будние дни с перерывом на обед.
Напомним, ранее была опубликована программа новогоднего фестиваля «Горьковская елка» в Нижнем Новгороде. Праздничные мероприятия будут проходить с 23 декабря по 8 января. Празднества запланированы на Большой Покровской, Театральной площади и площади Маркина, а также в муниципальных учреждениях культуры.